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Архангельск удивится новым автобусам, доступным даже инвалидам

В связи с жалобами на переполненный общественный транспорт, выявленными сотрудниками ЦУР Архангельской области и направленными в региональное министерство транспорта, на нескольких межмуниципальных маршрутах вводятся новые автобусы. В частности, седьмого апреля запущен новый автобус марки «Вектор Некст» «Доступная среда» на рейсе № 104. 

Только в марте с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» специалистами ЦУР выявлено более 20 обращений о переполненности общественного транспорта. Ввод нового автобуса, следующего от железнодорожного вокзала и МРВ в Архангельске до Малых Карел, позволит частично разгрузить муниципальные маршруты. Вместимость нового низкопольного «Вектор Некст» составляет 65 человек. 

Кроме этого, из-за увеличенного потока пассажиров в дачный период с 1 мая дополнительный автобус выходит на маршруты № 109 и № 116, следующих от железнодорожного вокзала до СОТ «Юрос» и «Калинушка» соответственно.

Напомним, о недоступности городского транспорта для маломобильных граждан главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток рассказал Александру Цыбульскому во время их совместной прогулки по Архангельску летом прошлого года. Новый глава региона обещал разобраться…

 

08 апрель 12:05 | : Будни

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