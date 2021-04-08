Архангельск удивится новым автобусам, доступным даже инвалидам

В связи с жалобами на переполненный общественный транспорт, выявленными сотрудниками ЦУР Архангельской области и направленными в региональное министерство транспорта, на нескольких межмуниципальных маршрутах вводятся новые автобусы. В частности, седьмого апреля запущен новый автобус марки «Вектор Некст» «Доступная среда» на рейсе № 104.
Только в марте с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» специалистами ЦУР выявлено более 20 обращений о переполненности общественного транспорта. Ввод нового автобуса, следующего от железнодорожного вокзала и МРВ в Архангельске до Малых Карел, позволит частично разгрузить муниципальные маршруты. Вместимость нового низкопольного «Вектор Некст» составляет 65 человек.
Кроме этого, из-за увеличенного потока пассажиров в дачный период с 1 мая дополнительный автобус выходит на маршруты № 109 и № 116, следующих от железнодорожного вокзала до СОТ «Юрос» и «Калинушка» соответственно.
Напомним, о недоступности городского транспорта для маломобильных граждан главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток рассказал Александру Цыбульскому во время их совместной прогулки по Архангельску летом прошлого года. Новый глава региона обещал разобраться…