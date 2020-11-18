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Они не боятся одиночества (по профессиям)

За последнее десятилетие россияне стали меньше бояться одиночества. Реже всех такой страх сегодня испытывают бармены и программисты, а чаще всех — воспитатели и врачи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 5000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Две трети россиян (66%) признались, что не боятся одиночества, при этом 27% в этом однозначно уверены. У человека, не отягощенного чрезмерным общением и личными обязательствами, всегда есть время на интересные дела и любимые хобби, аргументируют опрошенные. Такую позицию чаще разделяют мужчины (в общей сложности 68% против 62% среди женщин), респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей и молодежь до 24 лет (по 68%).

Самодостаточных людей, не опасающихся остаться в одиночестве, особенно много среди барменов (91%), программистов (86%), менеджеров по логистике (81%), дизайнеров (80%) и грузчиков (77%).

Боится одиночества каждый третий россиянин (34%), причем 11% — совершенно точно, а 23% — скорее боятся. Тех, кто не может прожить без постоянного общения с близкими, больше среди женщин (38 против 32% среди мужчин), респондентов с доходом ниже 30 тыс. рублей (39%) и россиян в возрасте от 35 до 44 лет (36%).

В своем страхе одиночества чаще всех признаются представители профессий, немыслимых без постоянной коммуникации, — воспитатели (67%), врачи (49%), бухгалтеры (44%), менеджеры по закупкам (43%), кладовщики и комплектовщики (по 41%).

04 апрель 11:24 | : Будни

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