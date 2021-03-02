17 выздоровевших против 81 заболевшего. Последние цифры COVID-19 в Поморье

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 17 человек В
В то же время поморским референс-центром был выявлен 81 новый случай инфекции.
Среди новых заболевших:
- 24 жителя Пинежского района;
- 18 архангелогородцев;
- 11 новых случаев выявлено в Плесецком районе;
- по 7 — в Северодвинске (3 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Мезенском районе;
- 5 — в Шенкурском районе;
- 4 — в Новодвинске;
- 2 — в Устьянском районе;
- по 1 — в Котласском, Приморском и Холмогорском районах.