У заключенных архангельской колонии прибавилось работы

В исправительной колонии №29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий район) активно развивается деревообрабатывающее производство.
В рамках сотрудничества учреждения с предпринимательским сообществом в Центре трудовой адаптации осужденных будет установлена новая сушильная камера с объемом загрузки 60 кубических метров, сейчас ведется ее монтаж. Здесь будут работать пятеро отбывающих наказание. Оборудование в ИУ поступило от ООО "Холдинг Трейд", с которым учреждение уже давно выстраивает взаимовыгодные партнерские отношения.
Имеющиеся свободные производственные площади в исправительном учреждении позволяют разметить станки от сторонних организаций, это обеспечивает создание дополнительных рабочих мест для лиц, отбывающих наказание.