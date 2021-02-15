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У заключенных архангельской колонии прибавилось работы

В исправительной колонии №29 УФСИН России по Архангельской области (п. Река Емца, Плесецкий район) активно развивается деревообрабатывающее производство.

В рамках сотрудничества учреждения  с предпринимательским сообществом в Центре трудовой адаптации осужденных будет установлена новая сушильная камера с объемом  загрузки 60 кубических метров, сейчас ведется ее монтаж. Здесь будут работать пятеро отбывающих наказание. Оборудование в ИУ поступило от ООО "Холдинг Трейд",  с которым учреждение уже давно выстраивает взаимовыгодные партнерские отношения.

Имеющиеся свободные производственные площади в исправительном учреждении позволяют разметить  станки от сторонних организаций, это обеспечивает создание дополнительных рабочих мест для лиц, отбывающих наказание.

 

 

22 март 10:52 | : Будни

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