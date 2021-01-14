В центре Архангельска обещают сделать зеленый рай

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, будет проводиться в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Среди объектов для благоустройства - общественная территория в центре города в районе домов № 8, 10, 12 по ул. Воскресенской.
Одной из задач проекта было сохранить общую стилистику бульвара. Поэтому была запроектирована центральная прогулочная аллея подобная той, что уже заложена вдоль магазина "Ткани". Аллея проложена вдоль существующей линии кустарника.
В основу концепции благоустройства легли уже исходные факторы. Среди них – лабиринт из камней, высаженные горожанами деревья на «Аллее славы», тропинки.
На обновленном бульваре будет расположен импровизированный лабиринт из скамеек и клумб, идейно поддерживающий уже существующий каменный лабиринт. Здесь каждый может найти место для уединения под тенью дерева или пообщаться в кругу большой компании. Украшением станут полукруглые скамейки, на которых можно будет комфортно разместиться для отдыха.
Со стороны проспекта Ломоносова посетителей бульвара встретит легкий арочный туннель. Он станет отличной фотозоной для туристов и жителей города и создаст романтическое настроение своей подсветкой в вечернее время.
К территории примыкает жилой дом, поэтому была необходимость увеличения парковочных мест. Проектом заложены дополнительные места не в ущерб зеленым насаждениям.