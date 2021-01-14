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Он над нами издевается. Коронавирус отступает из Архангельской области по шажку в день

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 196 человек.

 Одновременно были выявлены 90 новых случаев инфекции (вчера – 91, позавчера – 94… и тд.)

Среди новых заболевших: 

  • 24 архангелогородца; 
  • 12 жителей Шенкурского района;
  • 11 новых случаев выявлено в Коряжме;
  • по 6 — в Котласе и Онежском районе;
  • по 4 — в Новодвинске и Няндомском районе;
  • по 3 — в Северодвинске, в Ленском и Плесецком районах;
  • по 2 — в Мирном, а также в Котласском, Красноборском, Коношском и Приморском районах;
  • по 1 — в Вельском, Лешуконском, Мезенском и Пинежском районах.

 

18 март 16:14 | : Будни

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