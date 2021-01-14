Он над нами издевается. Коронавирус отступает из Архангельской области по шажку в день

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 196 человек.
Одновременно были выявлены 90 новых случаев инфекции (вчера – 91, позавчера – 94… и тд.)
Среди новых заболевших:
- 24 архангелогородца;
- 12 жителей Шенкурского района;
- 11 новых случаев выявлено в Коряжме;
- по 6 — в Котласе и Онежском районе;
- по 4 — в Новодвинске и Няндомском районе;
- по 3 — в Северодвинске, в Ленском и Плесецком районах;
- по 2 — в Мирном, а также в Котласском, Красноборском, Коношском и Приморском районах;
- по 1 — в Вельском, Лешуконском, Мезенском и Пинежском районах.