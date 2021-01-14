94 случая заражения коронавирусом в Архангельской области

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 148 человек. А всего с начала пандемии вылечились 54583 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 94 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
29 жителей г. Котласа;
17 жителей Пинежского района;
13 архангелогородцев;
9 северодвинцев;
7 новых случаев выявлено в Котласском районе;
по 6 – в Вельском и Лешуконском районах;
5 – в Верхнетоемском р-не;
2 – в Холмогорском районе.