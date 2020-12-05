В Поморье стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

С 15 по 26 марта 2021 года на территории Архангельской области пройдет первый этап ежегодной Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение незаконного потребления наркотиков.
Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, выявление и перекрытие каналов их поступления в регион, а также консультация и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.
Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут по телефонам: 8(8182) 28-60-20 (дежурная часть УМВД России по Архангельской области) - круглосуточно, 8(8182) 45-46-40 (УНК УМВД России по Архангельской области) - в будни с 9.00 до 16.45.
Получить консультацию специалистов в области профилактики наркозависимости можно по телефонам:
- для лиц старше 18 лет - 8(8182) 24-81-55 (в будни с 9.00 до 17.00), 8991-053-5170 (круглосуточно);
- детское отделение - 8(8182) 61-59-09 (по будням с 09.00 до 17.00);