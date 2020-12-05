Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье стартует акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

С 15 по 26 марта 2021 года на территории Архангельской области пройдет первый этап ежегодной Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на предупреждение незаконного потребления наркотиков.

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, выявление и перекрытие каналов их поступления в регион, а также консультация и оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых.

Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков жители региона могут по телефонам: 8(8182) 28-60-20 (дежурная часть УМВД России по Архангельской области) - круглосуточно, 8(8182) 45-46-40 (УНК УМВД России по Архангельской области) - в будни с 9.00 до 16.45.

Получить консультацию специалистов в области профилактики наркозависимости можно по телефонам:

  1. Архангельский областной психоневрологический диспансер:

- для лиц старше 18 лет - 8(8182) 24-81-55 (в будни с 9.00 до 17.00), 8991-053-5170 (круглосуточно);

- детское отделение  - 8(8182) 61-59-09 (по будням с 09.00 до 17.00);

  1. Молодежное отделение Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»- тел. 8(8182) 21-00-65, 21-01-39 (с 9.00 до 17.00);
  2. Центр «Надежда», осуществляющий психолого-медико-социальное сопровождение для детей - 8(8182) 20-18-37, 20-62-80, 28-58-31 (в будни с 9.00 до 16.45).
12 март 17:15 | : Будни

Главные новости


Александр Цыбульский: Области нужно новое жилье, коммерческое в том числе
Бывший глава Котласа Бральнин задержан в Москве

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (120)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20