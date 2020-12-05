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Ночью на «неведомых» дорожках» Архангельска срезали лед

Сегодня ночью пробные работы проводились на пешеходных дрожках вдоль пр. Сибиряковцев, ул. Павла Усова и пр. Ленинградского – от ул. Никитова до ул. Дачной.

 

На формирование бугристой поверхности тротуаров повлияли три фактора. Во время повышения температуры снег размягчается, а при резком снижении замерзает буграми. На тротуары попадает и соль, которая используется для обработки проезжей части. Сейчас наледь на пешеходных дорожках на 20% состоит из песка, которым ранее их посыпали для устранения скользкости. В результате образовались ледокаменные бугры.

 - Вчера администрация города провела обследование и актирование тротуаров. Подрядчику дано задание срезать наледь на тротуарах, но не до асфальта. В ночь работало 48 единиц транспорта, и более половины из них – на тротуарах. Малая техника была оборудована грейдерными ножами. Пробные работы показали, что процесс идет сложно, но сгладить бугры удается. Далее проводится посыпка спланированной поверхности песком. Вывоз снятого льда с песком будет проводиться по ночам в целях безопасности и чтобы минимизировать неудобство пешеходов. Поэтому жители должны иметь ввиду: отвалы будут убраны, но не сразу же после снятия, - пояснил и.о. заместителя главы по инфраструктурному развитию Юрий Максимов.

 С наледью на тротуарах бороться с помощью соли не позволяет экологическое законодательство, поэтому и было принято решение использовать технику с ножами. На сегодняшний день работы по срезанию наледи запланированы на тротуарах вдоль. пр. Московского, пр. Обводный канал, а также в Соломбале и Северном округе.

(по информации пресс-службы мэрии Архангельска)

12 март 11:20 | : Будни

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