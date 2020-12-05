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Карманные деньги школьников: кому и сколько?

На карманные расходы ребенку большинство россиян дает менее 1000 руб. в месяц и контролирует расход этих денег. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей от 7 до 17 лет из всех округов страны.

Давать ребенку карманные деньги — значит учить его самостоятельности и ответственности, говорят психологи. Большинство россиян согласны с этой точкой зрения: средства на мелкие личные расходы дают детям 67% родителей младшеклассников, 82% родителей подростков от 11 до 14 лет и 89% россиян, воспитывающих 15—17-летних юношей и девушек. При этом чем старше дети, тем чаще родители не контролируют их расходы. Если среди мам и пап учеников начальной школы лишь 14% не интересуются тем, как потрачены карманные деньги, то среди родителей 11—14-летних подростков так поступает уже каждый четвертый (25%), а среди родителей 15—17-летних юношей и девушек — 37%. Как правило, респонденты объясняют это доверием своему ребенку и стремлением дать практические знания о том, что такое бюджет и как его самостоятельно планировать.

Подросткам и старшеклассникам чаще дают большие суммы по сравнению с малышами. Три четверти родителей 7—10-леток (76%) выделяют им на карманные расходы менее 1000 рублей в месяц. Еще 10% дают от 1000 до 3000 рублей. В общей сложности лишь 3% родителей младшеклассников дают детям на расходы свыше 3000 рублей.

Родители подростков 11—14 лет чаще всего выделяют детям до 1000 рублей в месяц (64%) или от 1000 до 3000 рублей (24%). 3% дают по 3000—5000 рублей в месяц. Большие суммы выделяет в общей сложности 2% родителей подростков.

У старшеклассников расходов карманных денег больше: 39% родителей дает им в месяц до 1000 рублей, 35% — от 1000 до 3000, 12% — от 3000 до 5000. Еще 4% выделяют почти взрослым детям от 5000 до 10000 рублей в месяц, 2% — более 10000 рублей в месяц. Нередко в эту сумму входят не только расходы на питание вне дома, но и, к примеру, транспортные расходы и покупка одежды, уточняется в комментариях.

12 март 07:12 | : Будни

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