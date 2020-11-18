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Коронавирус в Архангельской области: +117

С пятницы по субботу в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 189 человек. А всего с начала пандемии вылечились 53401 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 117 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

39 архангелогородцев;

10 северодвинцев;

по 6 новых случаев выявлено в г. Котласе и Онежском районе;

по 5 – в г. Новодвинске, Вилегодском, Вельском и Ленском районах;

по 4 – в г. Коряжме, а также в Котласском, Красноборском, Мезенском, Няндомском, Плесецком и Устьянском районах;

по 2 – в г. Мирном и Коношском районе;

по 1 – в Каргопольском, Ленском, Приморском и Шенкурском района.

 

07 март 08:37 | : Будни

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