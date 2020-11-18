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В районах Архангельска прокуратурой области организован мобильный прием граждан с жалобами

В связи с многочисленными авариями на коммунальных сетях областного центра и обращениями граждан в период с 9 по 12 марта 2021 года в формате мобильной приемной прокуратуры Архангельской области организован выездной прием граждан в территориальных округах города Архангельска.

09 марта с 09.00 до 11.00 часов в кабинете № 11 здания № 14 по ул. Дежневцев (Исакогорский территориальный округ);

09 марта с 11.30 до 13.30 часов в здании № 8 корп. 2 по ул. Красина (Цигломенский территориальный округ);

10 марта с 14.00 до 16.00 часов в здании № 21 по ул. Химиков (Северный территориальный округ);

11 марта с 10.00 до 12.00 часов в здании № 1 по ул. Никитова (округ Варавино-Фактория);

11 марта с 14.00 до 16.00 часов в здании № 1 по ул. Лесотехническая (Маймаксанский территориальный округ);

12 марта с 09.00 до 12.00 часов в здании № 11 по ул. Садовая (Ломоносовский, Октябрьский, Соломбальский территориальные округа, округ Майская горка).

 

Желающие обратиться на прием могут это сделать в явочном порядке.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, обратившимся на личный прием необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (маски).

 

05 март 11:09 | : Будни

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