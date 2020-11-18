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Ну вы даете, девушки! В колонии-поселении под Архангельском вошли в моду платья из полиэтилена

В колонии-поселении №3 УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошел региональный этап Всероссийского конкурса "А ну-ка, девушки!"

Второй год в учреждениях уголовно-исполнительной системы среди осужденных женщин проходит творческое мероприятие, на котором выбирают самых талантливых участниц. В этот раз в конкурсе участвовали пятеро девушек.  Оценивало их жюри, в состав которого вошли представители аппарата Управления, руководство учреждения и заведующая Талажского филиала межпоселенческой "Центральной библиотеки Приморского района" Марина Зубова.

По задумке организаторов в конкурсную программу вошли пять этапов. На первом под названием "Визитная карточка" участницы рассказывали о себе, своей  семье, жизненных ценностях и увлечениях. Следующий конкурс был творческим. Для членов жюри девушки продемонстрировали вокальные данные, танцевальные и артистические способности. Для данного состязания двое конкурсанток  сами  сочинили тексты  - одна частушки,  другая сказ о сегодняшнем дне. 

Весьма интересным и эксклюзивным стало дефиле "Модный показ". Но участницы на импровизированную сцену вышли не в вечерних нарядах, а в платьях, которые сшили самостоятельно. Конкурсанткам пришлось включить фантазию. Полиэтиленовые пакеты, пластиковая посуда, музыкальные диски, фильтрующая ткань - все это было использовано для создания  своей модели одежды для показа.   

В заключительной номинации "Хозяюшка "девушки удивляли кулинарными способностями.  Здесь они  показали жюри таланты в приготовлении кондитерских изделий, они заранее напекли пироги и рогалики, печенье и торты.

После каждого испытания компетентная комиссия выставляла баллы. При оценке конкурсных номеров учитывались оригинальность, артистичность, исполнительское мастерство участниц.   На этот раз победу  на региональном этапе Всероссийского конкурса "А ну-ка, девушки!"  одержала осужденная Екатерина Кудрявцева. Ей удалось  лучше всех показать свои таланты и способности. 

12 февраль 11:56 | : Будни

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