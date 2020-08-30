В Архангельскую область один коронавирус залетел аж из Германии

За сутки в Архангельской области подхватили COVID еще 240 человек, сообщает региональный оперштаб.
А выздоровели всего 159.
Среди новых «окороненных»:
- 74 архангелогородца;
- 38 северодвинцев (8 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
- 24 жителя Котласа и Котласского района (19 и 5 случаев соответственно);
- 12 новых случаев выявлено в Шенкурском районе;
- 11 — в Коношском;
- 10 — в Онежском;
- 9 — в Мирном;
- по 8 — в Новодвинске и Вельском районе;
- по 7 — в Няндомском, Приморском и Холмогорском районах;
- по 6 — в г. Коряжме и Устьянском районе;
- 4 — в Плесецком;
- 3 — в Красноборском;
- по 2 — в Каргопольском и Мезенском районах;
- 1 — в Лешуконском районе.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, приехавшего из Германии.