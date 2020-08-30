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В Архангельскую область один коронавирус залетел аж из Германии

За сутки в Архангельской области подхватили COVID еще 240 человек, сообщает региональный оперштаб.

А выздоровели всего 159.

Среди новых «окороненных»:

  • 74 архангелогородца; 
  • 38 северодвинцев (8 из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА); 
  • 24 жителя Котласа и Котласского района (19 и 5 случаев соответственно); 
  • 12 новых случаев выявлено в Шенкурском районе; 
  • 11 — в Коношском; 
  • 10 — в Онежском; 
  • 9 — в Мирном; 
  • по 8 — в Новодвинске и Вельском районе; 
  • по 7 — в Няндомском, Приморском и Холмогорском районах; 
  • по 6 — в г. Коряжме и Устьянском районе; 
  • 4 — в Плесецком; 
  • 3 — в Красноборском; 
  • по 2 — в Каргопольском и Мезенском районах; 
  • 1 — в Лешуконском районе.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, приехавшего из Германии.

04 февраль 15:29 | : Будни

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