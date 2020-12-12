Зеленая вода из архангельских кранов польется на следующей неделе

Архангельские городские теплосети (структурное подразделение ТГК-2) перенесли дату профилактического запуска красителя в теплоноситель. Это произойдет в период с 1 по 7 февраля.
Предполагается, что краситель в теплоноситель будет запущен в один из этих семи дней.
Напомним, ранее запуск предполагалось произвести 25 января, однако затем было решено изменить дату проведения процедуры. При этом необходимо отметить, что запуск происходит в один день, после чего краситель может циркулировать по теплосетям на протяжении недели.
Горожанам при обнаружении воды зеленого цвета следует сообщить об этом диспетчеру Архгортеплосетей по телефону 66-88-22 или в контакт-центр ТГК-2 по телефону 42-01-33.
Краситель не содержит никаких вредных веществ, угрозы жизни и здоровью граждан не представляет. Его запуск проводится с целью определения утечек на оборудовании и выявления дефектов на теплотрассах.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)