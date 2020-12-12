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В Архангельской области прибавилось 258 ковидных больных

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 493 человека (всего за время пандемии 45 699), в то же время были выявлены 258 новых случаев инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 80 архангелогородцев; 
  • 50 северодвинцев (один из них — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА); 
  • 40 жителей г. Котласа и Котласского района (33 и 7 случаев соответственно); 
  • 35 жителей Холмогорского района; 
  • 12 новых случаев выявлено в г. Мирном; 
  • 10 — в Вилегодском районе; 
  • 9 — в Мезенском; 
  • по 5 — в Красноборском, Ленском и Пинежском районах; 
  • по 2 — в Вельском и Устьянском районах; 
  • по 1 — в Верхнетоемском, Коношском и Приморском районах.

 

24 январь 16:04 | : Будни

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