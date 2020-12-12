В Архангельской области прибавилось 258 ковидных больных

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 493 человека (всего за время пандемии 45 699), в то же время были выявлены 258 новых случаев инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 80 архангелогородцев;
- 50 северодвинцев (один из них — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
- 40 жителей г. Котласа и Котласского района (33 и 7 случаев соответственно);
- 35 жителей Холмогорского района;
- 12 новых случаев выявлено в г. Мирном;
- 10 — в Вилегодском районе;
- 9 — в Мезенском;
- по 5 — в Красноборском, Ленском и Пинежском районах;
- по 2 — в Вельском и Устьянском районах;
- по 1 — в Верхнетоемском, Коношском и Приморском районах.