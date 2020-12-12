Коронавирус в Архангельской области: +257 за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 342 человека. А всего с начала пандемии вылечились 43 254 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 257 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.