Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коронавирус в Архангельской области: +257 за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 342 человека. А всего с начала пандемии вылечились 43 254 человека из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 257 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:

  • 79 архангелогородцев
  • 49 жителей Котласа;
  • 42 северодвинца;
  • по 14 новых случаев выявлено в Новодвинске и Вельском районе; 
  • 13 — в Виноградовском районе; 
  • 10 — в Лешуконском районе; 
  • 8 — в Плесецком; 
  • 7 — в Няндомском; 
  • 6 — в Мезенском; 
  • 5 — в Приморском; 
  • 4 — в Ленском; 
  • 3 — в Мирном; 
  • по 1 — в Онежском и Каргопольском районах.

Кроме того, в статистику включен один завозной случай: коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Турцию.

 

19 январь 13:35 | : Будни

Главные новости


"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ
Коронавирус подкосил Архангельский драмтеатр. Но он не сдается

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (161)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20