Крещенские купания в Архангельске: только для заключенных

Как мы сообщали ранее, крещенские купания, которые смогли посетить жители областной столицы, проводились рядом с поселком Боброво, что за Малыми Корелами. Но это для тех, кто на свободе…
Из релиза пресс-службы регионального УФСИН:
- Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район), встретили праздник Крещения Господнего купанием.
По уже сложившейся традиции администрация колонии организовала для подростков купель, чтобы они могли присоединиться к давней православной традиции. Место для омовения соорудили возле храма учреждения, освященная вода была привезена из храма в честь святой Великомученицы Варвары. Вначале воспитанники смогли прочитать молитву, после чего вышли на улицу, чтобы погрузиться в купель. Желающих оказалось довольно много. В крещенском омовении приняли участие более 20 человек, некоторые из них это сделали впервые. Первым окунулся, показав пример, сотрудник колонии Андрей Желябин.
Отметим, что ребята с удовольствием поддержали давний обычай, поскольку уверены, что обряд купания придает силы, улучшает самочувствие и укрепляет здоровье.