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Большинство россиян решило проигнорировать купания в проруби на Крещение

19 января по всей России пройдут традиционные Крещенские купания, каждый восьмой россиянин планирует принять в них участие. На опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ответили 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

13% россиян планируют принять участие в Крещенских купаниях в этом году, в т.ч. 2% приобщатся к народной традиции впервые. 5% респондентов купались на Крещение ранее, но в этом году не будут: в некоторых населенных пунктах массовые мероприятия пока под запретом, часть респондентов опасается заразиться коронавирусом в местах скопления людей. Большинство россиян (60%) никогда не пробовали и не планируют купаться в проруби на Крещение.

Больше всего желающих искупаться в проруби на Крещение среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%). Мужчины планируют принять участие в крещенских купаниях чаще женщин (17 и 10% соответственно). Молодежь — чаще старшего поколения: 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет.

17 январь 10:15 | : Будни

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