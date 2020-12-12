В Архангельске от коронавируса скончался профессор САФУ

Вчера от последствий коронавирусной инфекции скончался Михаил Иванович Козлов – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, член Российского общества политологов, Российского философского общества и Общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации», автор множества публикаций на тему социальной справедливости.
Михаил Иванович был отзывчивым, внимательным к деталям, терпеливым и понимающим преподавателем, увлеченным своим делом и судьбой родного края. На протяжении многих лет Михаил Иванович успешно совмещал преподавательскую и исследовательскую деятельность с общественно-политической в качестве бессменного секретаря по идеологии Архангельского областного комитета КПРФ, где на безвозмездной основе вел научно-просветительскую деятельность среди рядовых коммунистов.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила Ивановича, мы скорбим вместе с вами.
Коммунисты Поморья