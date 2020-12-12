Опять 275. Новая статистика заболеваемости ковидом в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы коронавирусом еще 275 северян.
В этом списке:
- 59 архангелогородцев;
- 53 северодвинца (33 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 33 жителя Котласа и Котласского района (32 и 1 случай соответственно);
- 26 жителей Устьянского района;
- 18 новых случаев выявлено в Мирном;
- 15 — в Новодвинске;
- 14 — в Вельском районе;
- 10 — в Коношском;
- 8 — в Красноборском;
- 7 — в Лешуконском;
- по 5 — в Виноградовском и Холмогорском районах;
- 4 — в Приморском районе;
- по 3 — в Каргопольском, Онежском, Плесецком и Шенкурском районах;
- 2 — в Ленском районе;
- по 1 — в Коряжме; Мезенском, Пинежском и Вилегодском районах.
Выздоровели 463.