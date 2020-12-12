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Опять 275. Новая статистика заболеваемости ковидом в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы коронавирусом еще 275 северян.

В этом списке:

  • 59 архангелогородцев;
  • 53 северодвинца (33 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 33 жителя Котласа и Котласского района (32 и 1 случай соответственно); 
  • 26 жителей Устьянского района; 
  • 18 новых случаев выявлено в Мирном; 
  • 15 — в Новодвинске; 
  • 14 — в Вельском районе; 
  • 10 — в Коношском; 
  • 8 — в Красноборском; 
  • 7 — в Лешуконском; 
  • по 5 — в Виноградовском и Холмогорском районах; 
  • 4 — в Приморском районе; 
  • по 3 — в Каргопольском, Онежском, Плесецком и Шенкурском районах; 
  • 2 — в Ленском районе;
  • по 1 — в Коряжме; Мезенском, Пинежском и Вилегодском районах.

Выздоровели 463.

16 январь 15:09 | : Будни

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