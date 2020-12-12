Контингент заключенных архангельских колоний от 15 до 80 лет

За 2020 год в исправительных учреждениях УФСИН России по Архангельской области численность осужденных снизилась почти на 800 человек.
По состоянию на начало 2021 года в учреждениях регионального УФСИН содержится чуть более 7000 осужденных, что на 11 % ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них более 2000 осужденных в местах лишения свободы впервые, порядка 1700 человек – отбывают наказание второй раз, около 3000 – третий и более раз.
Треть осужденных, содержащихся в исправительных колониях, отбывают наказание за совершение умышленных тяжких преступлений, более половины – за совершение умышленных особо тяжких преступлений, в том числе около 1900 – за убийства и чуть более 1500 – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Основная масса отбывающих наказание в возрасте от 25 до 55 лет – 5232 человека, старше 55 лет – более трехсот человек, несовершеннолетних – более 40 человек. Самому молодому осужденному – 15 лет, осужден за угон автомобиля, пожилому – 81 год, осужден за убийство. Также в колониях региона отбывают наказание 269 иностранных граждан, в том числе таджики, узбеки, один китаец, два колумбийца.