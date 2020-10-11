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В Северодвинске ушел из жизни последний секретарь горкома КПСС

О кончине Эдуарда Борисова сообщила пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш».

Эдуард Сергеевич в течении всей жизни успешно совмещавший работу на предприятии с политической деятельностью, состоял в должности первого секретаря Ленинского райкома КПСС, а затем первого секретаря Северодвинского городского комитета КПСС вплоть до роспуска партии в 91-м. По опубликованной на сайте предприятия информации, при нем в городе корабелов ежегодно сдавалось более 150 тысяч квадратных метров жилья, школа, несколько детских садов, прокладывались новые автомобильные дороги. Северодвинск регулярно признавался победителем Всесоюзного конкурса по благоустройству.

А вот его производственные заслуги:

Эдуард Сергеевич внес большой вклад в успешное выполнение заданий по государственному оборонному заказу и по контрактам гражданского судостроения. Реализация Госпрограммы перевооружения Севмаша потребовала от него предельной концентрации усилий по координации работы всех экономических служб предприятия. Под его непосредственным руководством была осуществлена разработка программ военного кораблестроения применительно к судостроительным предприятиям Северодвинска.

Его заслуга - грамотные расчеты производственных мощностей предприятия, для строительства на Севмаше специальной морской техники по федеральной целевой программе «Шельф». В ходе строительства платформы «Приразломная» Э.С. Борисовым были применены новые экономические подходы в организации прогрессивных технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, выявлении и использовании резервов производства. Тогда это обеспечило значительное продвижение работ по строительству платформы, этот опыт используется и сегодня.

Известно также, что он выдвигал свою кандидатуру на пост мэра Северодвинска, но проиграл Александру Беляеву.

В последние годы жизни Эдуард Борисов занимал пост главного советника генерального директора «Севмаша».   

07 январь 08:17 | : Будни

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