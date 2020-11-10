Дмитрий Морев: «Мы встречаем новый год в по-настоящему красивом Архангельске»

В канун праздника глава Архангельска Дмитрий Морев обращается к горожанам с наилучшими пожеланиями.
- Дорогие архангелогородцы! Пусть наступающий год будет успешным и щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания!
Уходит в прошлое 2020-й – год, который всем принес немало испытаний, изменил наше отношение к здоровью, сделал внимательнее к родным, дал возможность в новом свете увидеть значимость труда врачей и учителей. Каждый из нас надеется, что с наступлением Нового года в жизни откроются новые перспективы. Пусть 2021-й принесет спокойствие и благополучие, станет годом плодотворной работы и движения вперед!
Впервые Архангельск встречает праздники по-настоящему красивым: с новой центральной елкой, оригинальной иллюминацией, многочисленными горками и катками. И это только начало. Мы ставим перед собой задачу добиться улучшения во многих сферах: создать комфортные зоны отдыха в разных округах, заняться благоустройством дворов, изменить подходы к озеленению города, продолжить ремонт дорог и строительство социальных объектов. Рассчитываем на активное участие горожан в подготовке этих проектов!
Желаю вам интересно провести новогодние каникулы, и в следующем году исполнить свои заветные мечты, добиться успеха! Доброго здоровья, счастья и благополучия всем архангельским семьям! С Новым 2021-ым годом! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.