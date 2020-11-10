Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: «Мы встречаем новый год в по-настоящему красивом Архангельске»

В канун праздника глава Архангельска Дмитрий Морев обращается к горожанам с наилучшими пожеланиями.

 

- Дорогие архангелогородцы! Пусть наступающий год будет успешным и щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания!

 

Уходит в прошлое 2020-й – год, который всем принес немало испытаний, изменил наше отношение к здоровью, сделал внимательнее к родным, дал возможность в новом свете увидеть значимость труда врачей и учителей. Каждый из нас надеется, что с наступлением Нового года в жизни откроются новые перспективы. Пусть 2021-й принесет спокойствие и благополучие, станет годом плодотворной работы и движения вперед!

 

Впервые Архангельск встречает праздники по-настоящему красивым: с новой центральной елкой, оригинальной иллюминацией, многочисленными горками и катками. И это только начало. Мы ставим перед собой задачу добиться улучшения во многих сферах: создать комфортные зоны отдыха в разных округах, заняться благоустройством дворов, изменить подходы к озеленению города, продолжить ремонт дорог и строительство социальных объектов. Рассчитываем на активное участие горожан в подготовке этих проектов!

 

Желаю вам интересно провести новогодние каникулы, и в следующем году исполнить свои заветные мечты, добиться успеха! Доброго здоровья, счастья и благополучия всем архангельским семьям! С Новым 2021-ым годом! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

31 декабрь 09:15 | : Будни

Главные новости


Андрей Поташев: Альянс ВЭБ.РФ и «Росводоканала» даст толчок к развитию инфраструктуры Поморья
«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20