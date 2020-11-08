Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За сутки в Поморье заразились ковидом 359 человек

По сообщению регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 422 человека, в то же время были выявлены 359 новых случаев инфекции.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 86 жителей г. Северодвинска (11 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 78 архангелогородцев; 
  • 34 жителя г. Новодвинска; 
  • 32 жителя Устьянского района; 
  • 29 — новых случаев выявлено в Каргопольском районе; 
  • 28 — в Коношском; 
  • 27 — в Няндомском; 
  • 16 — в г. Котласе и Котласском районе (девять и семь случаев соответственно); 
  • 11 — в Лешуконском районе; 
  • 9 — в Вельском районе; 
  • 5 — в Приморском районе; 
  • 4 — в г. Мирном.
30 декабрь 15:43 | : Будни

Главные новости


Андрей Поташев: Альянс ВЭБ.РФ и «Росводоканала» даст толчок к развитию инфраструктуры Поморья
«Коронавирус вернул меня в Архангельск». Вячеслав Широкий подводит итоги года

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (364)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20