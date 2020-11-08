За сутки в Поморье заразились ковидом 359 человек

По сообщению регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 422 человека, в то же время были выявлены 359 новых случаев инфекции.
По данным областного Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 86 жителей г. Северодвинска (11 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 78 архангелогородцев;
- 34 жителя г. Новодвинска;
- 32 жителя Устьянского района;
- 29 — новых случаев выявлено в Каргопольском районе;
- 28 — в Коношском;
- 27 — в Няндомском;
- 16 — в г. Котласе и Котласском районе (девять и семь случаев соответственно);
- 11 — в Лешуконском районе;
- 9 — в Вельском районе;
- 5 — в Приморском районе;
- 4 — в г. Мирном.