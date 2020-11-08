Цыбульский рекомендовал гражданам воздержаться от религиозных обрядов

Такая рекомендация содержится в изменениях к указу от 17 марта 2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности».
Касаемо религиозных обрядов:
- Жителям области рекомендовано воздержаться от посещения объектов религиозных организаций (исключение для служителей и религиозного персонала) и участия в Крещенских купаниях на водных объектах. При этом в случае участия граждан в Крещенских купаниях их организация и проведение предусмотрена в качестве исключения из запрета поведения массовых мероприятий.
Касаемо остального:
- Указом дано поручение министерству образования области совместно с органами местного самоуправления обеспечить в образовательных организациях предоставление бесплатного питания в виде сухого пайка обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому или с использованием дистанционных технологий.
- В настоящее время указом предусмотрена обязанность проведения дезинфекции управляющими компаниями и иными организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами (ТСЖ, кооперативы). Предусмотрена обязанность для собственников помещений в многоквартирном доме, которые осуществляют непосредственное управление (самостоятельно заключают договоры с ресурсоснабжающими и иными организациями).
Напомним, в течении длительного времени суточная заболеваемость коронавирусом в Архангельской области стабильно держится на отметке «околочетыреста».