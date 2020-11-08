Митрополит Корнилий: Мы не имеем духовного права пренебрегать угрозой коронавируса

Ежегодное Епархиальное собрание духовенства состоялось в Архангельске 29 декабря в научной библиотеке Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова. Возглавил событие митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.
В зале собрались секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, руководители епархиальных отделов, главы благочиннических округов, настоятели и клирики храмов, насельники монастырей.
«Все мы представляем не только свои приходские общины и монашеские обители, мы представляем Христову Церковь, которая многие века совершает свою спасительную миссию на Русском Севере, — отметил, открывая собрание, митрополит Корнилий. — Как мы знаем, наше церковное единство имеет не только внешнюю форму, оно содержит в себе таинственный аспект. Господь Иисус Христос есть Основатель и Создатель Церкви, Он определяет законы жизни Церкви. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, Сам Христос, главенствуя над нами, преподает нам Себя в Церкви (через Евхаристию) и через то сочетает нас с Собою и друг с другом, вследствие чего мы имеем взаимное единство. Поэтому наше служение может богоугодно совершаться в единении духа и союзе мира (Еф. 4,2). Эти добродетели должны живо присутствовать во всех аспектах нашей деятельности, а прежде всего в наших сердцах и молитвах».
Глава митрополии отметил, что в уходящем году ярко звучал голос Святой Церкви, когда устами Святейшего Патриарха и Священного Синода мы были призваны всемерно содействовать обществу в противодействии пандемии: «Сегодня особенно хочется поблагодарить духовенство и мирян Архангельской епархии, прилагающих свои усилия в исполнении всех санитарных норм, чтобы, не лишаясь возможности совершать богослужения, сохранять заботу о здоровье каждого человека, приходящего в храмы и монастыри Архангельской епархии».
Митрополит Корнилий благословил всех священнослужителей епархии впредь до особого распоряжения строго исполнять установленные профилактические меры и всегда помнить о вверенной их попечению пастве. «Мы не имеем духовного права произвольно решать, что из установленных правил мы будем соблюдать, а что нет. Единство Церкви показывается не только в символах нашего исповедания веры, оно раскрывается в единодушной решимости единым чином совершать свое литургическое служение. Если священник поддается соблазну и сам определяет порядок исполнения благословения Священноначалия, то этим действием он отходит от единства Церкви, а также подает соблазн пастве, поэтому его действия могут рассматриваться как прямое нарушение священнической присяги, следовательно, как клятвопреступление», — сказал архипастырь.
Владыка отметил, что паства Архангельской епархии разнообразна: «Это и городские жители, и селяне, люди различной степени воцерковленности, разного образовательного уровня и отличающегося уровня благосостояния. Но всех их объединяет желание встретить на своем жизненном пути искренних и ревностных пастырей, которые обращают внимание и посвящают самого себя конкретному человеку. На их чаяния мы должны ответить теплотой и искренностью нашей веры, кротостью, заботой и любовью, а ни в коем случае не административным подходом и тем более не превозношением над простыми людьми. Никогда не пройдет время востребованности личного пастырского участия в жизни человека, его не смогут заменить ни широкие образовательные инициативы, ни развлекательные мероприятия, никакие подарки».
После сообщения митрополита Корнилия на собрании духовенства прозвучали доклады благочинных Архангельской епархии, руководителей епархиальных отделов, председателя епархиального церковного суда.
«Ежегодное собрание духовенства — это важнейшее событие, на котором не только подводят итоги прошедшего года, — отметил секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов. — Это событие позволяет клирикам благочиний пообщаться с правящим архиереем и друг с другом, сверить позиции по ключевым моментам развития церковной жизни. Не секрет, что глубинка Русского Севера часто лишена общения с людьми, неравнодушными к церковному развитию. Епархиальное собрание дает возможность услышать каждого из участников, задать вопросы руководителям епархиальных отделов, почувствовать творческий импульс. Руководители епархиальных отделов получают на собрании возможность почувствовать обратную связь, нащупать проблемные точки, над которыми следует поработать в следующем году, поблагодарить тех, кто значительно потрудился на церковной ниве».
(по материалам Архангельской епархии)