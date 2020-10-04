+372. Еще один удар «короной» по Поморью

За последние сутки в Архангельской области после короны выздоровели 368 человек.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 372 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 70 архангелогородцев;
- 77 жителей Северодвинска (26 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 40 жителей Котласа и Котласского района (28 и 12 случаев соответственно);
- 39 жителей Новодвинска;
- 30 жителей Коряжмы;
- 29 новых случаев выявлено в Вельском районе;
- 17 — в Плесецком;
- 14 — в Устьянском;
- 12 — в Коношском;
- 11 — в Лешуконском;
- 8 — в Ленском;
- 6 — в Холмогорском;
- по 5 — в Онежском и Приморском районах;
- 4 — в Шенкурском районе;
- 3 — в Пинежском;
- 2 — в Мезенском.