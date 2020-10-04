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+372. Еще один удар «короной» по Поморью

За последние сутки в Архангельской области после короны выздоровели 368 человек. 

В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 372 новых случая COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 70 архангелогородцев; 
  • 77 жителей Северодвинска (26 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 40 жителей Котласа и Котласского района (28 и 12 случаев соответственно); 
  • 39 жителей Новодвинска; 
  • 30 жителей Коряжмы; 
  • 29 новых случаев выявлено в Вельском районе; 
  • 17 — в Плесецком; 
  • 14 — в Устьянском; 
  • 12 — в Коношском; 
  • 11 — в Лешуконском; 
  • 8 — в Ленском; 
  • 6 — в Холмогорском; 
  • по 5 — в Онежском и Приморском районах; 
  • 4 — в Шенкурском районе; 
  • 3 — в Пинежском; 
  • 2 — в Мезенском.
28 декабрь 14:29 | : Будни

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