Новодвинск потерял легендарного журналиста Юрия Колтового

Вчера на 73-м году жизни скончался Юрий Федорович Колтовой.
Человек невероятно разносторонний, реализовавший себя во многих видах деятельности. Инженер-строитель, журналист, график, фотограф, литератор. Представитель первого поколения спортсменов Архангельской области 1950-1980 гг.
Окончил среднюю школу № 9 в гор. Архангельске (1955-1966), Архангельский лесотехнический институт – факультет промышленного и гражданского строительства (1966-1972), университет марксизма-ленинизма - отделение философии (1974).
Трудовой стаж по специальности. Мастер, прораб, зам. начальника управления в строительно-монтажном тресте № 4 Главархангельскстроя (Новодвинск). Участвовал в строительстве объектов III очереди Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (1972-1987), сооружении Няндомской птицефабрики (1975-1983).
Далее: журналист - в городской газете «Новодвинский рабочий» (1987-1992); пресс-секретарь в холдинге «ЭЛПА» (1992-1994), собственный корреспондент газеты «Волна» в Новодвинске (1993-1997), стрингер (независимый журналист).
Спортивный стаж. Спортом начал заниматься с детства под руководством первого и любимого тренера – Н.Д. ПАРФЕНОВА. Проявил себя в различных видах спорта (футбол, хоккей с мячом, шахматы, баскетбол, волейбол, городки, гандбол, стрельба, хоккей с шайбой). Наивысших результатов добился в хоккее с мячом и футболе. Команды, за которые К. выступал в качестве вратаря, «Водник» (юноши), «Буревестник» и «Двина» неоднократно становились призерами чемпионатов СССР среди юношеских команд, чемпионатов Архангельской области, первенств Архангельска и Новодвинска, Беломорских игр. Создал и тренировал местные футбольные команды «Пламя», «Искра», «Т.П.М» (Новодвинск).
Автор более 3500 статей, фотографий и рисунков, опубликованных в периодических изданиях («Бумажник», «Навигатор», «Рейтинг», «Ректайм», «Новодвинский рабочий», «Волна», «Правда Севера», «Независимый взгляд», «Экономика и жизнь», «Природа и человек», «Известия»); иллюстраций в книжных изданиях.
Неоднократно за достижения в спорте Юрий Федорович отмечался многочисленными наградами.
На пенсии – с 2003 г. Проживал в гор. Новодвинске.
Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким ушедшего коллеги.