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Новодвинск потерял легендарного журналиста Юрия Колтового

Вчера на 73-м году жизни скончался Юрий Федорович Колтовой.

Человек невероятно разносторонний, реализовавший себя во многих видах деятельности. Инженер-строитель, журналист, график, фотограф, литератор. Представитель первого поколения спортсменов Архангельской области 1950-1980 гг.

Окончил среднюю школу № 9 в гор. Ар­хангельске (1955-1966), Ар­хангельский лесо­технический институт – факультет промышленного и гражданского строительства (1966-1972), универ­ситет марксизма-ленинизма - отделение философии (1974).

Трудовой стаж по специальности. Масте­р, прораб, зам. начальника управления в строительно-монтажном тресте № 4 Главархангельск­строя (Но­во­двинск). Участвовал в строительстве объектов III оче­реди Архангель­ского целлюлозно-бумажного комбината (1972-1987), сооружении Няндомской птицефабрики (1975-1983).

Далее: журналист - в городской газете «Новодвинский ра­бочий» (1987-1992); пресс-секре­тарь в холдинге «ЭЛПА» (1992-1994), соб­ственный коррес­пондент га­зеты «Волна» в Но­водвинске (1993-1997), стрингер (независимый журна­лист).

Спортивный стаж. Спортом начал заниматься с детства под руководством первого и любимого тренера – Н.Д. ПАРФЕНОВА. Проявил себя в различных видах спорта (футбол, хоккей с мячом, шахматы, бас­кетбол, волейбол, го­родки, гандбол, стрельба, хоккей с шай­бой). Наивысших результатов добился в хоккее с мячом и футболе. Команды, за которые К. выступал в ка­честве вратаря, «Водник» (юноши), «Буревест­ник» и «Двина» не­однократно становились призерами чемпионатов СССР среди юношеских команд, чемпио­натов Архангельской области, пер­венств Архангельска и Новодвинска, Беломорских игр. Создал и тренировал местные футбольные команды «Пламя», «Ис­кра», «Т.П.М» (Новодвинск). 

Автор более 3500 статей, фотографий и рисунков, опубликован­ных в периодических изданиях («Бумажник», «Навигатор», «Рейтинг», «Рек­тайм», «Новодвин­ский рабочий», «Волна», «Правда Севера», «Независимый взгляд», «Экономика и жизнь», «Природа и чело­век», «Известия»); иллюст­раций в книжных изданиях. 

Неоднократно за достижения в спорте Юрий Федорович отмечался многочисленными наградами.

На пенсии – с 2003 г. Проживал в гор. Новодвинске.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким ушедшего коллеги.  

26 декабрь 16:22 | : Будни

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