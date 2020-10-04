За сутки в Поморье заболело COVID 370 северян. Но больше вылечилось

По данным регионального оперштаба за прошедшие сутки в Архангельской области заболели коронавирусом 370 человек.
Среди них:
- 97 архангелогородцев;
- 78 жителей Северодвинска (35 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 28 жителей — г. Котласа и Котласского района (19 и девять случаев соответственно);
- 21 житель г. Новодвинска; 20 жителей Онежского района;
- по 17 новых случаев выявлено в Каргопольском и Устьянском районах;
- 13 — в г. Мирном; 11 — в г. Коряжме;
- по 10 — в Коношском и Няндомском районах; по девять — в Виноградовском и Плесецком районах;
- по 7 — в Вельском, Ленском и Приморском районах;
- 4 — в Холмогорском районе; по два — в Вилегодском и Шенкурском районах;
- один — в Верхнетоемском районе.
Но и выздоровели 440… не хухры-мухры.