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За сутки в Поморье заболело COVID 370 северян. Но больше вылечилось

По данным регионального оперштаба за прошедшие сутки в Архангельской области заболели коронавирусом 370 человек.

Среди них:

  • 97 архангелогородцев;
  • 78 жителей Северодвинска (35 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
  • 28 жителей — г. Котласа и Котласского района (19 и девять случаев соответственно);
  • 21 житель г. Новодвинска; 20 жителей Онежского района;
  • по 17 новых случаев выявлено в Каргопольском и Устьянском районах;
  • 13 — в г. Мирном; 11 — в г. Коряжме;
  • по 10 — в Коношском и Няндомском районах; по девять — в Виноградовском и Плесецком районах;
  • по 7 — в Вельском, Ленском и Приморском районах;
  • 4 — в Холмогорском районе; по два — в Вилегодском и Шенкурском районах;
  • один — в Верхнетоемском районе.

Но и выздоровели 440… не хухры-мухры.

 

26 декабрь 16:03 | : Будни

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