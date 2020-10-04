За сутки в ковидную летопись Поморья добавился 371 случай

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Архангельской области заразились коронавирсом еще 371 человек.
География распространения:
- 93 архангелогородца;
- 74 жителя г. Северодвинска (пять из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 29 жителей Каргопольского района;
- 26 — г. Котласа и Котласского района (18 и восемь случаев соответственно);
- 17 новых случаев выявлено в Онежском районе;
- по 15 — в Вельском и Коношском районах;
- по 13 — в г. Мирном и Плесецком районе;
- по 11 — в Вилегодском и Ленском районах;
- по 10 — в Верхнетоемском и Холмогорском районах;
- 9 — в Устьянском районе;
- 7 — в Красноборском районе;
- по 6 — в г. Коряжме и Приморском районе;
- 3 — в г. Новодвинске;
- 2 — в Няндомском районе;
- 1 — в Лешуконском районе.
Выздоровели 455.