Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За сутки в ковидную летопись Поморья добавился 371 случай

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Архангельской области заразились коронавирсом еще 371 человек.

География распространения:

  • 93 архангелогородца; 
  • 74 жителя г. Северодвинска (пять из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 29 жителей Каргопольского района; 
  • 26 — г. Котласа и Котласского района (18 и восемь случаев соответственно); 
  • 17 новых случаев выявлено в Онежском районе; 
  • по 15 — в Вельском и Коношском районах; 
  • по 13 — в г. Мирном и Плесецком районе; 
  • по 11 — в Вилегодском и Ленском районах;
  • по 10 — в Верхнетоемском и Холмогорском районах; 
  • 9 — в Устьянском районе; 
  • 7 — в Красноборском районе; 
  • по 6 — в г. Коряжме и Приморском районе; 
  • 3 — в г. Новодвинске; 
  • 2 — в Няндомском районе; 
  • 1 — в Лешуконском районе.

Выздоровели 455.  

25 декабрь 16:11 | : Будни

Главные новости


«МинАПК хочет угробить поморское фермерство». Мнение профессионала
Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (309)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20