Суточная статистика коронавируса в Архангельской области: +385

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области заразились ковидом еще 385 человек.
В этом списке:
- 111 архангелогородцев;
- 99 жителей Северодвинска (30 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 34 жителя Новодвинска;
- 27 жителей Котласа;
- 22 новых случая выявлено в Мирном;
- 20 — в Вельском районе;
- 14 — в Онежском;
- 11 — в Коношском;
- по 10 — в Плесецком и Приморском районах;
- 9 — в Няндомском районе;
- 8 — в Устьянском;
- 5 — в Виноградовском;
- 3 — в Вилегодском;
- по одному — в Красноборском, Пинежском и Шенкурском районах.
Выздоровели 403.