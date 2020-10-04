Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суточная статистика коронавируса в Архангельской области: +385

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области заразились ковидом еще 385 человек.

В этом списке:

  • 111 архангелогородцев; 
  • 99 жителей Северодвинска (30 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 34 жителя Новодвинска; 
  • 27 жителей Котласа; 
  • 22 новых случая выявлено в Мирном; 
  • 20 — в Вельском районе; 
  • 14 — в Онежском; 
  • 11 — в Коношском; 
  • по 10 — в Плесецком и Приморском районах; 
  • 9 — в Няндомском районе; 
  • 8 — в Устьянском; 
  • 5 — в Виноградовском; 
  • 3 — в Вилегодском; 
  • по одному — в Красноборском, Пинежском и Шенкурском районах.

Выздоровели 403.

 

23 декабрь 15:50 | : Будни

Главные новости


Путин: Без меня вам жилось ещё хуже. Откровения от первого лица
Кардиоцентр 1-й городской больницы Архангельска остается кардиоцентром

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (284)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20