В Архангельске ушел из жизни моряк - ветеран ВОВ

На 94-м году жизни после тяжелой болезни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник конвойных операций в Арктике, заслуженный капитан, почетный работник морского транспорта Николай Николаевич Дмитриев.
Общественная организация «Клуб «Братство Северных конвоев»», участники проекта «Бессмертный экипаж», Совет ветеранов Северного морского пароходства, Ассоциация выпускников Арктического морского института им. Воронина выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.
Николай Николаевич Дмитриев родился в 1927 году в Соломбале –корабельной стороне Архангельска. Перед мальчишками-соломбальцами никогда не стоял вопрос: «Кем быть?». Профессия моряка здесь всегда считалась престижной и почетной.
Закончив школу в тяжелом военном 1943 году, он поступил на судоводительское отделение Архангельского морского техникума. Летнюю практику в 1944 году проходил на пароходе «Вятка», участвовал в военных перевозках в Белом и Баренцевом морях, эвакуации раненных бойцов РККА из Кеми, Кандалакши и Кольского полуострова в Архангельск и Молотовск. Зимой 1944 года «Вятка» осуществляла перевозки войск и грузов между Мурманском и Печенгой, доставила в северную Норвегию подразделения союзной Норвежской армии. В 1945 году будучи матросом парохода «Сосновец» доставлял воинские части, завершившие Петсамо-Киркенесскую операцию по освобождению Заполярья, из Лиинахамари и с полуострова Рыбачий в Мурманск.
В 1947 году после окончания мореходного училища имени капитана В. Воронина Николай Николаевич был направлен на работу в Северное морское пароходство. В свой первый рейс третьим помощником капитана вышел на пароходе «Умжа». Всего лишь семь лет понадобилось штурману Дмитриеву, чтобы стать капитаном – одним из самых молодых на Севере. В 1954 году он возглавил экипаж буксирного парохода «Каменка». Рейсы в Арктику, в Европу с лихтерами на буксире в шторм и во льдах были привычной работой для архангельских моряков.
В начале 1970-х годов СМП активно пополняется новыми теплоходами. На один из них - «Истру», капитаном назначили Николая Дмитриева. До 1979 года он ходил на нем по морям и океанам, пока члены медицинской комиссии не заявили твердо: «С морем надо прощаться!»
Как опытный капитан и профессиональный моряк он перешел в Архангельскую инспекцию портового надзора на должность начальника дежурной смены. Отработав в Службе капитана порта Архангельск более 20 лет, Николай Николаевич в 2001 году вышел на заслуженный отдых.
Николай Дмитриев был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 11 медалями, знаком «Участник плавания в конвоях» и «Почетный работник морского транспорта».
Похороны Николая Николаевича Дмитриева состоятся 24 декабря, в четверг на кладбище «Южная Маймакса». Отправление автобуса от морга Судмедэкспертизы на ул. Самойло, 21 в 12 часов 30 минут.
P.S. Николай Николаевич приходится дедушкой нашему системному администратору Михаилу Боровому. Редакция приносит своему товарищу и коллеге самые искренние соболезнования.