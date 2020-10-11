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Даже не смешно. 397 новых ковидов за сутки в Архангельской области

Мы живем в мире заколдованных цифр. Вернее, цифры…

За последние сутки областным референс-центром выявлено 397 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 126 архангелогородцев; 
  • 89 жителей Северодвинска (семеро из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 36 жителей Котласа и Котласского района (30 и шесть новых случаев соответственно); 
  • 23 жителя Вельского района; 
  • по 21 новому случаю выявлено — в Новодвинске и Устьянском районе; 
  • 17 — в Плесецком районе; 
  • 12 — в Холмогорском; 
  • 10 — в Шенкурском; 
  • по 9 — в городах Мирном и Коряжме, а также в Онежском районе; 
  • 5 — в Ленском районе; 
  • 9 — в Красноборском; 
  • по 2 — в Виноградовском и Приморском районах; 
  • по одному — в Верхнетоемском, Коношском и Мезенском районах.

Зато выздоровевших в последнее время всегда чуть больше заболевших – сегодня 411. Тоже удивительная закономерность…  

19 декабрь 13:26 | : Будни

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