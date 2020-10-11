Даже не смешно. 397 новых ковидов за сутки в Архангельской области

Мы живем в мире заколдованных цифр. Вернее, цифры…
За последние сутки областным референс-центром выявлено 397 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 126 архангелогородцев;
- 89 жителей Северодвинска (семеро из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 36 жителей Котласа и Котласского района (30 и шесть новых случаев соответственно);
- 23 жителя Вельского района;
- по 21 новому случаю выявлено — в Новодвинске и Устьянском районе;
- 17 — в Плесецком районе;
- 12 — в Холмогорском;
- 10 — в Шенкурском;
- по 9 — в городах Мирном и Коряжме, а также в Онежском районе;
- 5 — в Ленском районе;
- 9 — в Красноборском;
- по 2 — в Виноградовском и Приморском районах;
- по одному — в Верхнетоемском, Коношском и Мезенском районах.
Зато выздоровевших в последнее время всегда чуть больше заболевших – сегодня 411. Тоже удивительная закономерность…