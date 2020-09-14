Волонтеры ОНФ доставляют нуждающимся продукты и лекарства в глубинку Поморья

Участники всероссийской акции #МыВместе – активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области доставили продукты питания и необходимые медикаменты северянам, проживающим на улицах Сурповской, Чкалова, Стрелковой, Почтовый тракт и Ленинградском проспекте областного центра.
Волонтеры всероссийской акции #МыВместе продолжают оказывать адресную помощь одиноким пожилым и маломобильным гражданам, находящимся дома в период распространения коронавирусной инфекции. Волонтеры привозят гражданам продукты питания и необходимые медикаменты. Кроме того, добровольцы доставляют бесплатные лекарства пациентам 65+ на самоизоляции.
На этой неделе волонтеры, соблюдая все меры индивидуальной защиты, доставляли на личном автотранспорте необходимые продукты и медикаменты северянам, проживающим в удаленных районах областного центра. Одна из горожанок попросила отвезти пакет с необходимыми вещами и продуктами заболевшему родственнику в областную больницу. Волонтеры оперативно выполнили и эту просьбу.
«К сожалению, с пандемией пока не покончено. Мы сделаем все возможное, чтобы северяне не остались без помощи. В первую очередь волонтеры приезжают к людям, которые находятся на карантине, и маломобильным гражданам. На горячую линию поступают самые разнообразные просьбы. Мы призываем жителей региона с пониманием относиться к нелегкому труду волонтеров и заказывать не «штучные» продукты и медикаменты, – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – Очень хотелось бы, чтобы к штабу #МыВместе активнее подключались бы политические партии, предприниматели, автоволонтеры. Мы делаем большое дело, нам важно сохранить здоровье людей, укрепить их веру в сплоченное общество, которое может одолеть любую беду».
Напомним, штаб акции #МыВместе начал свою работу в марте этого года, за это время помощь получили около 1200 архангелогородцев. Всего же в Архангельской области волонтеры доставили продукты питания, в том числе и бесплатные, почти 25 тыс. граждан.