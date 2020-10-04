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В Архангельскую область COVID залетает даже из Африки

Аж два случая за сутки…

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили заразную ковидлу 405 северян.

Среди них:

  • 99 архангелогородцев; 
  • 76 жителей Северодвинска (из них 39 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 43 жителя Котласа и Котласского района (32 и 11 новых случаев соответственно); 
  • 22 новых случая заболевания выявлено в Лешуконском районе; 
  • 18 — в Онежском; 
  • 14 — в Плесецком; 
  • по 13 — в Шенкурском, Верхнетоемском и Устьянском; 
  • по 12 — в Красноборском, Каргопольском, Вельском районах и  Новодвинске; 
  • 11 — в Холмогорском районе; 
  • 9 — в Приморском; 
  • по 7 — в Ленском и Виноградовском; 
  • 5 — в Вилегодском районе; 
  • 3 — в Коряжме; 
  • один — в Коношском районе.

Также среди новых случаев выявлено три завозных: все заболевшие — жители Архангельской области, один из которых вернулся с отдыха в Турции и двое — в Танзании.

Выздоровели 619.

11 декабрь 12:59 | : Будни

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