В Архангельскую область COVID залетает даже из Африки

Аж два случая за сутки…
По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья подхватили заразную ковидлу 405 северян.
Среди них:
- 99 архангелогородцев;
- 76 жителей Северодвинска (из них 39 — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 43 жителя Котласа и Котласского района (32 и 11 новых случаев соответственно);
- 22 новых случая заболевания выявлено в Лешуконском районе;
- 18 — в Онежском;
- 14 — в Плесецком;
- по 13 — в Шенкурском, Верхнетоемском и Устьянском;
- по 12 — в Красноборском, Каргопольском, Вельском районах и Новодвинске;
- 11 — в Холмогорском районе;
- 9 — в Приморском;
- по 7 — в Ленском и Виноградовском;
- 5 — в Вилегодском районе;
- 3 — в Коряжме;
- один — в Коношском районе.
Также среди новых случаев выявлено три завозных: все заболевшие — жители Архангельской области, один из которых вернулся с отдыха в Турции и двое — в Танзании.
Выздоровели 619.