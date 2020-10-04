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Яйцекладущая нерпа из Архангельска заинтересовала не биологов

Об этом нонсенсе поведала местная Служба спасения 112.

Мужчина позвонил в диспетчерскую службы и рассказал, что его друг, уехав в Москву, оставил ему на содержание нерпу, и она вот-вот должна размножиться. Причём не как млекопитающее, а яйцами или личинками. К себе домой он настойчиво попросил направить бригаду биологов.

- Жена её перевернула, раскрыла ласты — а там яйца!

По словам заявителя, жена «зачем-то ударила нерпу доской по голове», и он сильно переживает за здоровье любимой животины. Архангелогородец просто умолял спасти нерпу, которая, по его словам, вот-вот уплывёт в море и больше не вернётся. А он с ней так дружен, так много общается...

На адрес мужчины выехала бригада скорой помощи. Конечно, никакой нерпы в квартире заявителя увидеть никто не ожидал, мужчине была оказана необходимая медицинская помощь. Нерпа так нерпа. Уплыла так уплыла…

 

11 декабрь 11:57 | : Будни

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