Яйцекладущая нерпа из Архангельска заинтересовала не биологов

Об этом нонсенсе поведала местная Служба спасения 112.
Мужчина позвонил в диспетчерскую службы и рассказал, что его друг, уехав в Москву, оставил ему на содержание нерпу, и она вот-вот должна размножиться. Причём не как млекопитающее, а яйцами или личинками. К себе домой он настойчиво попросил направить бригаду биологов.
- Жена её перевернула, раскрыла ласты — а там яйца!
По словам заявителя, жена «зачем-то ударила нерпу доской по голове», и он сильно переживает за здоровье любимой животины. Архангелогородец просто умолял спасти нерпу, которая, по его словам, вот-вот уплывёт в море и больше не вернётся. А он с ней так дружен, так много общается...
На адрес мужчины выехала бригада скорой помощи. Конечно, никакой нерпы в квартире заявителя увидеть никто не ожидал, мужчине была оказана необходимая медицинская помощь. Нерпа так нерпа. Уплыла так уплыла…