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Михаил Федотов: Концессионное соглашение по очистным сооружениям – крайне важный вопрос для Архангельска

На предстоящей сессии Архангельской городской Думы одним из основных вопросов повестки дня будет согласование концессионного соглашения по водоочистным сооружениям канализации, которые раньше принадлежали Соломбальскому ЦБК.

Сегодня они выработали себя на 100%, поэтому вопрос их эксплуатации и модернизации для города весьма актуален. Как и то, кто будет вкладывать в них средства: бюджет, если найдет на это средства в ближайшей перспективе, или инвестор, который готов прийти с готовой инвестпрограммой.

О том, как подобное концессионное соглашение работает в Воронеже, куда «Росводоканал» пришел в 2012 году, рассказали и показали нашим депутатам. В делегации их было четверо. Своим мнением об увиденном с редакцией ИА «Руснорд» поделился депутат Гордумы Михаил Федотов:

– В составе официальной делегации Архангельской городской Думы посетил Воронеж. Основной вопрос – проработка целесообразности концессии очистных сооружений.

В Воронеже компания РВК является концессионером с 2012 года. Для Архангельска сегодня это крайне важный вопрос, поэтому мы старались получить максимум информации.

В совещании с участием спикера Воронежской городской Думы, депутатов и руководителей профильных комитетов обсудили результаты концессии.

В городском парламенте Воронежа работают депутаты от трёх политических партий – ЕР, КПРФ, ЛДПР. Все они сходятся во мнении, что концессия – это эффективный инструмент.

РВК в Воронеже демонстрирует хорошие результаты. Многие депутаты даже говорят, что надо было раньше заключать концессионное соглашение.

Второй важной частью поездки стало посещение центральных очистных сооружений Воронежа. Они передавались в концессию в ужасном состоянии.

В реконструкцию объекта было инвестировано более 1 млрд рублей. При входе на территорию предприятия сразу чувствуется разница в состоянии очистных сооружений Воронежа и Архангельска.

Год назад я посещал очистные сооружения нашего города и хорошо представляю, в каком они состоянии. Очень хотелось бы увидеть в Архангельске аналогичные перемены.

07 декабрь 15:31 | : Будни

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