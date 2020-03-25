Ну, с Днем трезвости! Поморы резко против пьянки на работе

. 3 октября – день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Служба исследований крупнейшего в России сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснила, как соискатели из Архангельской области относятся к алкоголю и его употреблению на рабочем месте.
65% опрошенных соискателей из Архангельской области признались, что иногда употребляют алкогольные напитки, а 24% респондентов заявили, что не пьют совсем. Выше доля употребляющих алкоголь соискателей в сфере закупок (71%) и топ-менеджмента (70%), меньше всего – среди рабочего персонала (47%) и представителей профобласти науки и образования (46%).
При этом, 98% жителей Архангельской области, принявших участие в опросе, относятся к употреблению алкоголя на рабочем месте негативно, и лишь 2% — нейтрально.
Опрос соискателей из других регионов России, работающих из дома из-за эпидемии COVID-19, показал, что 57% респондентов ранее никогда не употребляли алкоголь на рабочем месте, 40% — могли иногда выпить по особым поводам, и лишь 4% — без повода. С переходом на удалёнку 23% начали выпивать в рабочее время меньше, 8% — стали пить больше, у остальных 68% ничего не изменилось. Среди тех, кто может позволить себе выпить на рабочем месте без причины, 54% выпивают и по особым поводам, 28% употребляют алкоголь на работе для снятия стресса, 24% — просто за компанию с другими коллегами. Порядка 19% пьют для повышения креативности, 15% — для бодрости, ещё 13% — по привычке.
Среди тех респондентов из разных регионов страны, которые употребляют алкоголь и работают не из дома в данный момент, 67% отметили, что никогда не пьют на рабочем месте. Почти треть опрошенных (30%) признались, что иногда могут выпить по особым поводам, будь то корпоративы, дни рождения коллег и прочее. Еще 3% работников все-таки могут позволить себе употребление алкоголя на рабочем месте без особой причины, причем выше доля ответивших подобным образом была в Татарстане (7%) и Петербурге (6%).
Если говорить о возрастном и профессиональном срезах, то респонденты более зрелого возраста чаще позволять себе выпивать на рабочем месте. Так, среди соискателей 55 лет и старше лишь 43% указали, что не употребляют алкоголь в рабочее время, 45% — могут выпить на дне рождения коллеги, и 12% для этого не нужна особая причина. Больше доля никогда не употребляющих алкоголь на работе насчитывается среди представителей рабочих профессии (83%) и медиков (78%), об обратном чаще заявляли соискатели из сферы закупок (57%).
Что интересно, 52% работающих респондентов отметили, что их коллеги никогда не выпивают в рабочее время, 42% упомянули об употреблении алкоголя по особым поводам, и 6% заявили — коллеги могут выпить и без повода. Больше всего уверенных в трезвости коллег на рабочих местах в банковском секторе (67%) и сфере добычи сырья (61%), меньше всего — в маркетинге и автобизнесе (по 42%).
Треть опрошенных россиян, которые выпивают в рабочее время сами или утверждают, что так делают их коллеги, признают, что руководство не против, если это никак не сказывается на производительности труда. Значительно меньше респондентов (18%) рассказали о наказании провинившихся сотрудников выговорами, штрафами и даже увольнением, а 10% руководителей ограничиваются лишь устными замечаниями. В каждой десятой компании начальство положительно относится к употреблению алкоголя на рабочем месте и даже выпивает с подчиненными. Другие 7% заявили, что их руководство остаётся в неведении.
В каждой второй компании не принимаются никакие меры по борьбе с пьянством/алкоголизмом (47%). В 32% компаний есть санкции за употребление алкоголя в рабочее время, вплоть до увольнения: в основном речь идет о сферах добычи сырья (64%) и среди рабочего персонала (53%). Также опрошенные рассказали, что у них принято устраивать «трезвые» корпоративы (4%), принимать только людей без вредных привычек (10%), проводить устные беседы с выпивающими на работе сотрудниками (6%) и поощрять трезвый образ жизни сотрудников дополнительными премиями, билетами на мероприятия и т.п. (5%). Лишь 5% работников тестируют на содержание алкоголя в крови перед началом рабочей смены.