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По новой. Школы российских регионов переводят на дистанционное обучение

Пока речь идет о трех регионах- Москвы, Сахалина и Ульяновской области.

Ситуация там такая. В Москве за последние сутки было зарегистрировано 3537 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 307 477. В Ульяновской области за сутки выявили 145 новых случаев (всего 16 155), в Сахалинской области — 53 (5864). Всего в России второй день подряд выявляют более 10 тыс. заболевших.

Замминистра образования РФ Виктор Басюк:

«Сегодня принято решение (о переводе на дистанционное обучение) пока по трем регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах».

Отметим, население Ульяновской области 1 229 824 человек против 1 136 535 в Архангельской области (данные на начало 2020 года), где суточная заболеваемость коронавирусом превысила 170 случаев.

05 октябрь 13:22 | : Будни

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