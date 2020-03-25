Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Последствия пандемии: Работодатели стали добрее к курящим сотрудникам

Рынок труда на стороне соискателя: компании, набирающие персонал, стали лояльнее к недостаткам кандидатов — уровень негатива по отношению к курящим сотрудникам снизился. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob сравнил шансы на трудоустройство курящих и некурящих соискателей. В опросе приняли участие 1600 представителей компаний из всех округов страны.

Компании, которые сегодня набирают персонал, действительно нуждаются в кадрах, иначе как объяснить тот факт, что рекрутеры стали реже говорить о неприятии курильщиков, несмотря на федеральные антитабачные кампании. 9 лет назад каждый четвертый работодатель при прочих равных отдавал предпочтение некурящему кандидату, сегодня — 21%. Причем одинаковые тенденции и в компаниях, где высшее руководство курит, и в компаниях с некурящим топ-менеджментом.

Среди должностей, на которые предпочитают брать некурящих, работодатели чаще всего называли позиции административного персонала, менеджеров по продажам и работе с клиентами. Компании предпочитают нанимать некурящих продавцов, персональных водителей, бухгалтеров и HR-менеджеров. Никотиновая зависимость также может привести к отказу в трудоустройстве на позиции в сфере медицины и образовании.

05 октябрь 10:56 | : Будни

Главные новости


Поморские тараканы. Не только в головах
«Примерить шкуру Годзиша». Комментарии к произошедшему

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2020 (37)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20