Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котласская ЦГБ полностью перешла на борьбу с коронавирусом

Уже месяц Котласский район держит сомнительное второе место (после Архангельска) по суточному приросту больных COVID-19.

И вот закономерный итог – центральная городская больница полностью прекратила госпитализацию плановых больных, причем даже в дневной стационар.

Из объявления в соцсетях:

— Все ресурсы больницы переориентируются на оказание помощи инфекционным пациентам. Экстренная и неотложная медицинская помощь будут оказываться в прежнем объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. Берегите себя!

По официальным данным, сейчас в инфекционном отделении больницы, переоборудованном в ковидный госпиталь, находятся на излечении 128 больных. 4 пациента в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ.

Наблюдатели полагают, что заражения случались и внутри больницы.

На как быть язвенникам, гипертоникам, диабетикам…?

02 октябрь 12:34 | : Будни

Главные новости


"Нужно срочно спасать Маргаритинку!". Мнение топ-фермера
Четвертый кандидат на пост мэра Архангельска – Сергей Юрковский
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2020 (19)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20