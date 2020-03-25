Котласская ЦГБ полностью перешла на борьбу с коронавирусом

Уже месяц Котласский район держит сомнительное второе место (после Архангельска) по суточному приросту больных COVID-19.
И вот закономерный итог – центральная городская больница полностью прекратила госпитализацию плановых больных, причем даже в дневной стационар.
Из объявления в соцсетях:
— Все ресурсы больницы переориентируются на оказание помощи инфекционным пациентам. Экстренная и неотложная медицинская помощь будут оказываться в прежнем объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства. Берегите себя!
По официальным данным, сейчас в инфекционном отделении больницы, переоборудованном в ковидный госпиталь, находятся на излечении 128 больных. 4 пациента в реанимации, один подключен к аппарату ИВЛ.
Наблюдатели полагают, что заражения случались и внутри больницы.
На как быть язвенникам, гипертоникам, диабетикам…?