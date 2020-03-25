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Игорь Скубенко: Старикам везде у нас почет

Глава Северодвинска поздравил представителей старшего поколения с их международным Днем:

«Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Международным днём пожилого человека!

Этот праздник - дань уважения зрелости, профессиональному опыту и житейской мудрости, а также возможность сказать спасибо нашим дедушкам и бабушкам за то, что они подарили нам жизнь и сделали все возможное, чтобы мы были счастливы.

Каждый из вас прошёл нелёгкий, но славный жизненный путь. Вы построили наш город, заложили основу для его дальнейшего развития и процветания. Благодаря вам Северодвинск известен далеко за пределами нашей страны как мощнейший судостроительный и судоремонтный комплекс. Вы строили дома и дороги, пекли хлеб, учили, лечили и кормили северодвинцев.

Сегодня вы являетесь примером трудовой дисциплины и ориентиром нравственности для нашей молодёжи. На заслуженном отдыхе многие из вас продолжают трудиться: в совете ветеранов, общественных организациях и на приусадебных участках. Также вы выполняете одну из важнейших работ - помогаете с внуками и правнуками.

Примите слова благодарности за ваш честный и самоотверженный труд, силу духа и искреннюю любовь к своему делу и Отечеству. Мы в неоплатном долгу перед вами!

Этот год был непростым для всего мира. Каждый из нас понял, что самое главное в жизни человека - это здоровье. От всей души желаем вам бодрости духа и долгих лет жизни. Пусть вас согревает внимание и любовь близких! Вы дороги и нужны нам, вашим детям, внукам и правнукам!».

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

01 октябрь 11:15 | : Будни

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