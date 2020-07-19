Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области счет в пользу коронавируса вырос на 81

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы вирусом ковид еще 81 человек.

Картина распространения заразы такая:

26 архангелогородцев;

10 новых случаев — в Северодвинске (два из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);

9 зафиксировано в Котласском районе;

7 — в Вилегодском районе;

6 — в Красноборском районе;

5 — в Онежском районе;

по 4 случая в Новодвинске и Няндомском районе;

по 3 — в Приморском районе и Мирном;

по 2 — в Плесецком и Вельском районах.

 Обращает на себя внимание то, что в суточной статистике от регоперштаба не указано количество выздоровевших. По ходу, ни одного?

21 сентябрь 14:09 | : Будни

Главные новости


Цыбульский: Орлова сажать не буду. И другие откровения нового губернатора
ДовыпендривавШИЕСя, или Почему оппозиция проиграла выборы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (214)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20