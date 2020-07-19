В Архангельской области счет в пользу коронавируса вырос на 81

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья были инфицированы вирусом ковид еще 81 человек.
Картина распространения заразы такая:
26 архангелогородцев;
10 новых случаев — в Северодвинске (два из них — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА);
9 зафиксировано в Котласском районе;
7 — в Вилегодском районе;
6 — в Красноборском районе;
5 — в Онежском районе;
по 4 случая в Новодвинске и Няндомском районе;
по 3 — в Приморском районе и Мирном;
по 2 — в Плесецком и Вельском районах.
Обращает на себя внимание то, что в суточной статистике от регоперштаба не указано количество выздоровевших. По ходу, ни одного?