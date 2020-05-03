В Архангельск завершен ремонт памятника героям Великой Отечественной

В год юбилея Победы в Маймаксанском округе проводится текущий ремонт памятников, прославляющих подвиг воинов-архангелогородцев.
Так, завершены работы в поселке 26 лесозавода. Исполнитель выполнил комплекс мероприятий по очистке поверхностей фундаментной плиты, обелиска и постамента, восстановлению дефектных мест облицовки, а также усилению ограждения. Памятник посвящен жителям поселка, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Кроме того, в рамках муниципального контракта в этом году выполнен текущий ремонт обелиска на ул. Льва Толстого. Еще два мемориала удалось обновить благодаря активности ТОСов. ТОСа «Кузнечевский лесозавод» выполнил косметический ремонт памятника «Воинам, жителям поселка, погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.» на ул. Мудьюгская, а ТОС «23 Лесозавод» - косметический ремонт монумента «Погибшим воинам» на о. Бревенник.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)