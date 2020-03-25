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Архангельская область встретила День знаний 49 новыми ковидами

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья зафиксированы 49 новых случаев заражения коронавирусом.

Среди заболевших:

27 жителей Котласского района;

15 архангелогородцев;

4 новых случая выявлено в Вилегодском районе;

по одному — в Новодвинске, Ленском и Виноградовском районах.

Выздоровели 32 человека.

Вчерашнюю информацию о вспышке китайской заразы в Онежском районе местные чиновники объяснили… празднованием одного юбилея. Интересно теперь послушать их котласских коллег…

01 сентябрь 14:11 | : Будни

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