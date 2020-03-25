Архангельская область встретила День знаний 49 новыми ковидами

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки на территории Поморья зафиксированы 49 новых случаев заражения коронавирусом.
Среди заболевших:
27 жителей Котласского района;
15 архангелогородцев;
4 новых случая выявлено в Вилегодском районе;
по одному — в Новодвинске, Ленском и Виноградовском районах.
Выздоровели 32 человека.
Вчерашнюю информацию о вспышке китайской заразы в Онежском районе местные чиновники объяснили… празднованием одного юбилея. Интересно теперь послушать их котласских коллег…