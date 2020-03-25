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"Этот праздник - начало добрых дел". Поздравление архангелогородцев с Днем знаний

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители!


Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года! 1 сентября — знаменательный день, с которого начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой.


1 сентября – волнующий, светлый праздник радости для первоклассников, день, полный ожидания и надежд для будущих выпускников, первокурсников-студентов, долгожданных встреч для всех учащихся. Это день ярких красок праздничных букетов, запахов новых учебников и тетрадей, звонких переливов школьного звонка.


Этот праздник - символ добрых начинаний, свершений. В этот день отдельные слова благодарности хочется сказать педагогам. Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает перемен и выходных. Она требует высокого профессионализма, полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения. Но мы уверены, что ваше творчество и вдохновение будут способствовать воспитанию молодого поколения, способного жить и трудиться в обновленном мире.


Дорогие учителя, работники сферы образования! Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает перемен и выходных. Она требует профессионализма, полной эмоциональной отдачи, бесконечного терпения. Каждое достижение ваших учеников – это ваша личная победа. Спасибо вам за непростой и благородный труд, мастерство и верность своему делу, тепло души и доброту ваших сердец.


Дорогие земляки! С новым учебным годом вас! Пусть для каждого, кто учит и учится, он будет наполнен радостью познания, творчества и новых открытий.


С праздником!


 


Депутаты Архангельской городской Думы 27-го созыва


Председатель городской Думы  В.В. Сырова


 


01 сентябрь 08:32 | : Будни

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