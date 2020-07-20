Домоседы: на отдых за границу рвутся только 2% россиян

Осенью самое популярное направление внутреннего туризма — Крым, из внешних направлений россияне рассчитывают только на Турцию. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отпускные планы на осень у трудоустроенных россиян. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 331 населенного пункта страны.
Пойти в отпуск осенью планируют 32% россиян: 15% проведут его дома, 8% в деревне или на даче, 7% в поездке по стране и лишь 2% рассчитывают попасть за границу. Среди мужчин осенний отдых популярнее, чем среди женщин (33 и 29% соответственно). Россияне 25—34 выбирают отпуск осенью чаще респондентов других возрастных групп (34%). Больше всего же сторонников осеннего отпуска среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (37%).
В топ-5 направлений внутреннего осеннего туризма попали Крым, курорты Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Черноморское направление было наиболее популярно и у россиян, собиравшихся в отпуск летом: в конце июня на отдых в летние месяцы рассчитывали 45% работающих россиян.