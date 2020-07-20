Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Домоседы: на отдых за границу рвутся только 2% россиян

Осенью самое популярное направление внутреннего туризма — Крым, из внешних направлений россияне рассчитывают только на Турцию. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отпускные планы на осень у трудоустроенных россиян. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 331 населенного пункта страны.

Пойти в отпуск осенью планируют 32% россиян: 15% проведут его дома, 8% в деревне или на даче, 7% в поездке по стране и лишь 2% рассчитывают попасть за границу. Среди мужчин осенний отдых популярнее, чем среди женщин (33 и 29% соответственно). Россияне 25—34 выбирают отпуск осенью чаще респондентов других возрастных групп (34%). Больше всего же сторонников осеннего отпуска среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (37%).

В топ-5 направлений внутреннего осеннего туризма попали Крым, курорты Краснодарского края, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Черноморское направление было наиболее популярно и у россиян, собиравшихся в отпуск летом: в конце июня на отдых в летние месяцы рассчитывали 45% работающих россиян.

26 август 07:38 | : Будни

Главные новости


«В тихом омуте-2»: Дитятевская тантамареска, или Как живёт «Ненецкий Рыбакколхозсоюз»
Жизнь удалась. Куда уходят архангельские губернаторы
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (254)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20