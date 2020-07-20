Заражаемость COVID-19 в Поморье снова приближается к сотне в сутки

По данным регионального оперштаба, за последние сутки коронавирус в Архангельской области подхватили 89 человек.
Среди новых заболевших:
41 архангелогородец;
8 северодвинцев, из них четверо — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
7 новых случаев выявлены в Вельском районе;
по 5 — в Новодвинске, Котласском и Приморском районах;
4 — в городе Мирный;
3 — в Каргопольском районе;
по 2 — в Плесецком, Няндомском, Онежском и Пинежском районах,
по одному — в Холмогорском, Лешуконском и Виноградовском районах.
За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 37 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9128 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.