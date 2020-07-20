Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заражаемость COVID-19 в Поморье снова приближается к сотне в сутки

По данным регионального оперштаба, за последние сутки коронавирус в Архангельской области подхватили 89 человек.

Среди новых заболевших:

41 архангелогородец;

8 северодвинцев, из них четверо — сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;

7 новых случаев выявлены в Вельском районе;

по 5 — в Новодвинске, Котласском и Приморском районах;

4 — в городе Мирный;

3 — в Каргопольском районе;

по 2 — в Плесецком, Няндомском, Онежском и Пинежском районах,

по одному — в Холмогорском, Лешуконском и Виноградовском районах.

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 37 человек. А всего с начала пандемии вылечились 9128 жителей и граждан, пребывающих на территории Архангельской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

 

21 август 14:51 | : Будни

Главные новости


Как Цыбульский, Черток и инвалидная коляска по Архангельску гуляли
Кандидатский минус. Участники губернаторской гонки выходят на старт
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (211)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20