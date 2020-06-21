Бабушка-донор из Архангельской области стала миллионершей

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Лидия Кудреватых* стала обладательницей 1 000 000 рублей. Жительнице Архангельской области повезло в 1332-м тираже «Русского лото».
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Победительница относится к лотереям как к развлечению. Периодически покупает по два билета в почтовом отделении. За розыгрышами следит по телевизору. Так было и на этот раз.
— Я смотрю на билет, а все числа совпали с теми, что назвал ведущий. Приятно стало, но не верилось. Подошла к сыну и спокойно попросила посмотреть в компьютере итоги розыгрыша. Он вбил данные и замер. На экране монитора выигрыш — миллион. Радостные эмоции зашкаливали от такой огромной суммы приза, — с улыбкой рассказывает участница.
Лидия Ивановна сразу решила, что выигрыш она потратит на образование внука. Он осваивает профессию программиста.
Лидия Ивановна — почетный донор России и ветеран труда. Победительница работала в райкоме комсомола, потом трудилась в проектном институте, сейчас она на заслуженной пенсии. В молодости победительница увлекалась фотографией: снимала на пленочную камеру. А сейчас ей нравится ухаживать за садом и теплицами, читать книги.